La Procura di Torino rinuncia alle misure verso la Juventus, sia per quanto riguarda la società che le persone fisiche, dopo che già lo scorso ottobre Ludovico Morello, gip del tribunale, aveva respinto le richieste di misure interdittive per Andrea Agnelli e altri indagati. Dunque, nonostante l’udienza fosse già fissata per il 21 dicembre, non ci sarà l’appello.