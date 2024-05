Dopo il successo in finale di Coppa Italia contro la Juventus, Massimiliano Allegri si è concesso ai microfoni di Mediaset per parlare del suo futuro e non solo. "La società ha diritto di tenere o meno un allenatore. Per me era una serata importante, di finali in carriera ne ho giocate diverse. Stasera mi sono veramente divertito, si vive per questi eventi e spero di viverne altri in carriera", le sue parole. Allegri si lascia poi andare ad un lapsus per rimarcare il concetto. "Vado via, o meglio: se è vero che non sarò più qui come tutti dicono lascerò una Juventus in Champions e che ha vinto una coppa".

"La Juventus ha vinto e tutto si racchiude in questa frase. Molto contento per i ragazzi, hanno regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me. Vincere non è mai facile, ma è nel dna della Juventus - ha aggiunto -. Se ho mandato via un dirigente? Non è successo niente, stavo festeggiando con la squadra e con la curva. Rispetto molto la società e gli uomini. Abbiamo vinto e il resto non conta nulla. I ragazzi hanno fatto una stagione importante. Se l'anno prossimo non sarò più l'allenatore della Juventus, lascio una squadra forte. La società farà le sue valutazioni. Questa è una vittoria di squadra. Non era facile, quando sei in un grande club le critiche ti arrivano addosso. Per i ragazzi questi 3 mesi sono importanti per la crescita e per quello che faranno in futuro alla Juventus. Mia rivincita? E' una questione di rispetto, di comportamenti e di valutazioni. Contento di far parte di questa società, devo solo ringraziare per tutti i trofei che mi hanno fatto vincere. Le vittorie vanno festeggiate, poi da domani la Juventus deve prepararsi di nuovo per vincere".