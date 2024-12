Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha diramato la lista dei convocati per la Supercoppa Italiana che vedrà i bianconeri impegnati in semifinale contro il Milan. Confermata l'assenza del difensore Danilo, out anche i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal mentre rientrano Rouhi e Weah.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Rouhi, Savona.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz, Thuram.

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Weah, Adzic, Mbangula.