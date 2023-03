Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sampdoria, Massimiliano Allegri ha ribadito il suo pensiero sulla penalizzazione che ha sottratto ai bianconeri 15 punti dalla classifica: "Non è né un ostacolo, né uno stimolo per fare un'impresa. Noi sul campo bisogna fare i punti che servono. Vincere il campionato è impossibile, ma siamo nella condizione di poter domani prendere un pezzo di vantaggio sull'Inter per quello che abbiamo fatto sul campo. Poi ripeto: quanto succede fuori non deve interessarci". Il tecnico dei bianconeri ha fatto anche il punto sugli infortunati, mostrandosi fiducioso sul rientro di Arek Milik domenica prossima contro l'Inter: "Devo valutare il recupero di Bonucci, le condizioni di Danilo e di Bremer e poi deciderò.