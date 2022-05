Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la sfida contro la Lazio in conferenza stampa. E c'è stato il modo per riavvolgere il nastro e sottolineare l'andamento della stagione bianconera: "Domani è l’ultima in casa e bisogna onorarla al meglio. Poi è la festa di Chiellini e l’ultima di Dybala, dobbiamo unite tutte e tre le cose”.

“Parlar di mercato non ha senso, finisce la stagione e faremo il punto con la società per programmare la prossima. A livello di personalità la squadra è cresciuta molto, il calcio è bello quando gli episodi vanno a favore e brutto quando ti vanno contro. La partita con l’inter in campionato ha frenato la rincorsa, mercoledì non siamo riusciti a portare a casa la coppa. Quando non si riesce a vincere bisogna concentrarsi su quello che si deve fare e stare in silenzio”.