Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Europa League in programma domani tra Juventus e Sporting. "Squadra nervosa in questo periodo? La squadra è molto serena. Ma anche noi abbiamo il sangue nelle vene, sarebbe un problema se circolasse l'acqua. In campo possono esserci delle reazioni, questo non giustifica il fatto che le scene dell'altra sera siano belle da vedere. Purtroppo però in Italia vengono esaltate le gesta sbagliate, i comportamenti e le parole sbagliate, quindi diventa normale. Il primo ad essere dispiaciuto è Cuadrado, restano cose non belle da vedere".