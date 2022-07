Non arrivano buone notizie dagli Stati Uniti per i tifosi della Juve sul fronte Paul Pogba. A seguito del dolore accusato al ginocchio destro nelle scorse ore, il centrocampista francese è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore, comunica il club bianconero, l'ex United sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure.