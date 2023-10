Vincendo questa sera contro l'Hellas Verona, la Juventus potrebbe trovarsi da sola al comando della Serie A in attesa dei risultati di Inter, attuale capolista, e Milan. Un'occasione che, sottolinea Daniele Rugani ai microfoni di DAZN nel pre-partita, non va assolutamente sprecata: "E' una bella occasione oggi per raggiungere il primo posto, sarebbe veramente bello. Dobbiamo solo volerlo".