Poco prima del fischio d'inizio della gara contro la Sampdoria, il portiere della Juventus Mattia Perin , nella presentazione del match a DAZN , si accoda al suo allenatore Massimiliano Allegri circa il valore dei tre punti in palio questa sera e i bianconeri potenzialmente secondi: "La penso come lui. Purtroppo quello che dice la classifica non è così, noi pensiamo che il frutto dell’allenamento settimanale è la classifica che dice come ti stai comportando.

Come le pagelle per chi va a scuola, e per noi, dentro lo spogliatoio, la classifica è come dice il mister, siamo secondi in classifica. Dobbiamo continuare a vederla così perchè ci stimola da morire questa cosa del vederci lì e appunto oggi è una partita da non sbagliare".