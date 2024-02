La Juventus non è uscita formalmente dal progetto Super League. Dopo aver infatti dichiarato la volontà di uscire dalla società creata per gestire la nuova competizione nel 2021, è arrivato lo stop dopo il no da parte di Barcellona e Real Madrid per quanto riguarda il recesso.

Questo è quanto comunica il club della Continassa nella relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2023: "In data 6 giugno 2023, la Società ha reso noto di aver inviato una comunicazione agli altri due club che, come Juventus, non avevano esercitato il recesso dal Progetto Super League Europea (Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol) al fine di aprire un periodo di discussione tra i tre club in merito alla possibile uscita di Juventus dal Progetto Super League (...) Alla data della presente Relazione, nessuna delle parti interessate ha assunto iniziative nei confronti della Società", conclude il club bianconero, che nelle pieghe del bilancio spiega inoltre di avere ancora una partecipazione pari al 10% nella European Super League Company SL, la società di diritto spagnolo dietro la Superlega..