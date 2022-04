La Lega Serie A ha reso note le informazioni utili sui biglietti per assistere dal vivo, all'Olimpico di Roma, alla finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, fissata in calendario per mercoledì 11 maggio (kick-off ore 21). "Ai sostenitori dell'Inter - si legge nel comunicato - sono riservati i biglietti della Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord".

Quanto alle modalità di vendita, gli abbonati alla stagione 2019-20 potranno acquistare al massimo di 4 tagliandi, purché anche gli altri intestatari risultino abbonati, a partire dalle ore 10 del 2 maggio fino alle 9 del 4 maggio. Dopodiché partirà la fase dedicata ai soci Inter Club (iscritti regolarmente alla stagione 21-22), dalle ore 10 del 4 maggio alle ore 9 del 5 maggio. I biglietti residui, infine, verranno venduti eventualmente per entrambe le squadre dalle ore 12 del 5 maggio.

Le categorie di prezzi sono le seguenti:

Tribuna Monte Mario: 190 euro