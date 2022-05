Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 con doppietta personale ai danni del Venezia, Leonardo Bonucci, oggi in campo con la fascia da capitano della Juve, ha parlato del rammarico per non essere riusciti a competere in zona scudetto: "Quando scendi in campo con questa maglia giochi sempre per i massimi obiettivi. Ci siamo complicati un po' la vita, perché bastavano 3 o 4 punti in più per essere adesso in alto. Ma ci servirà da lezione per il futuro", le parole del difensore.