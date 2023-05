Discorso Champions chiuso per la Juventus dopo la vittoria contro l'Atalanta? Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ai microfoni di DAZN vuole usare cautela in merito: "No, manca ancora tanto. Vincere qui non è semplice, con l'Atalanta sono sempre partite di sofferenza. Mancano comunque tanti punti, il ritorno di Inter e Milan ha alzato la quota Champions. Con Lazio e Inter abbiamo il vantaggio degli scontri diretti, con il Milan al momento no ma dobbiamo ancora giocarci contro".