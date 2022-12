Schiantando la Corea del Sud 4-1, il Brasile ha mandato un messaggio forte e chiaro a tutte le pretendenti al trono del Mondiale. "E' bellissimo arrivare ai quarti con una vittoria così, intimorisce un po' l'avversario per via del modo in cui è maturato il risultato - ha sottolineato Juninho Pernambucano a CazéTV -. Complimenti alla Seleçao, ora è il momento di recuperare. La squadra coreana merita rispetto, ma contro la Croazia sarà diverso, non serve neanche dirlo. Un centrocampo che ha Modric basta da solo, poi ci sono anche Kovacic e Brozovic".