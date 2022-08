Non c'è dubbio: quella contro l' Inter è stata una delle migliori prestazioni della Lazio dall'arrivo in panchina di Sarri. A essere stato impressionato positivamente dalla prova biancoceleste è anche il doppio ex Julio Cruz che, intercettato da Lalaziosiamonoi.it , ha parlato proprio di Immobile e compagni collegandosi alla gara vinta contro i nerazzurri.

La Lazio ha le carte in regola per arrivare fino in fondo in Europa League?

"Credo di sì anche se ci sono tante altre squadre forti. Con il gioco che si è visto contro l'Inter può arrivare in fondo. Molto però dipende dalle squadre che affronti e dal sorteggio, non è come un campionato".