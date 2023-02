La firma di Lukaku ma anche quella di André Onana. L'Inter supera il Porto, dopo una partita spigolosa, grazie al suo centravanti dopo essere stata tenuta in piedi dal portiere camerunese, come sottolineato da Julio Cesar nel post-partita di Amazon Prime Video: "In occasione della doppia parata è stato molto reattivo, infatti Skriniar lo va ad abbracciare riconoscendo che ha fatto una cosa molto bella. Con Handanovic in panchina, che ha la voglia di tornare a giocare, non è facile. Questi interventi gli portano fiducia".