JP Morgan ha ufficialmente azzerato la sua partecipazione in Saras. Allo scorso 24 giugno - ricorda Calcio e Finanza - ammontava al 5,2% del capitale del gruppo di raffinazione presieduto dall’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti. L’operazione è stata portata a termine (in due tranche) tra il 18 e il 19 luglio, come si legge negli aggiornamenti della Consob sulle partecipazioni rilevanti.