Ospite in collegamento con 'Super Tele' su DAZN, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha parlato del suo rapporto con il calcio, spiegando di avere una squadra in particolare per cui simpatizza: "La mia foto con la maglia dell'Inter? Sono molto amico di Milly Moratti, poi c'era anche Gino Strada, io tra loro due ero un interista imbucato - le sue parole -. Sono un po' romanista perché sono nato a Roma dieci anni esatti prima di Totti. Ho scelto di essere giallorosso, ma senza trasporto".