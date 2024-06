La notizia di Josep Martinez come possibile (probabile) affare di mercato per l'Inter piace anche ad Albert Gudmundsson. L'islandese ha infatti messo like alla news riguardante il portiere spagnolo, suo compagno di squadra al Genoa, postata da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram.

Anche l'attaccante è stato ripetutamente accostato ai nerazzurri in queste settimane.