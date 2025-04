Il portiere di Coppa Josep Martinez è il giocatore dell’Inter deputato a presentare il quinto derby di questa stagione contro il Milan poco prima del fischio d’inizio di Daniele Doveri. Queste le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset:

Stasera c’è solo il Milan, la partita di Bologna è dimenticata?

“Assolutamente. La partita di domenica è stata molto difficile ma dobbiamo pensare a quello che è il match di oggi. Siamo molto concentrati e pensiamo solo a questo”.

Quanta voglia di finale c’è?

“Tantissima, lavoriamo da mesi per questi obiettivi. Sarà difficile ma siamo mentalizzati”.

C’è voglia di rivincita dopo Riad?

“Assolutamente, siamo l’Inter e vogliamo vincere sempre”.

Ti senti pronto al grande salto?

“Lavoro ogni giorno per avere l’opportunità come stasera, è bello poter far vedere che sono pronto ad aiutare la squadra”.