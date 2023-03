José Boto, ex dirigente del Benfica oggi direttore sportivo del Paok Salonicco, ha illustrato i temi della prossima sfida di Champions League tra le Aguias e l'Inter ai microfoni di Sportitalia.com: "Penso che in questi match a fare la differenza siano soprattutto i dettagli. L'Inter dai tempi di Antonio Conte la ricordo molto preparata sotto questo aspetto. Il Benfica oggi come oggi gioca meglio, è più una squadra improntata al dominio del gioco rispetto ai nerazzurri, che non hanno la stessa qualità, anche se difensivamente si muovono molto bene. Questo per dire che rispetto alla sfida contro i Dragoes, la squadra di Simoni Inzaghi incontrerà più difficoltà a mio avviso. Non riesco ad immaginare come qualcuno oggi possa sottostimare un club portoghese. L'Inter poi ha passato il turno con il Porto meritando, ma allo stesso tempo avendo anche un po' di fortuna, perché ha sofferto molto. Ovviamente il calcio portoghese non è considerato come il migliore, è sicuramente un gradino sotto altri. Chi capisce di calcio però non vedo come possa sottovalutare oggi uno dei nostri club".