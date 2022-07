Jorge Vargas, ex calciatore cileno con dei trascorsi in Italia, si schiera in difesa di Alexis Sanchez, bersaglio preferito di molti tifosi dell'Inter in queste settimane in cui il suo addio fatica a concretizzarsi per via dell'alta buonuscita che deve riconoscergli Suning. "L'Inter lo deve pagare, il fatto che il club non abbia soldi non è un problema del giocatore - le sue parole a El Mercurio -. Sicuramente devono fargli pressioni per convincerlo ad andarsene, ma lui non deve cedere. Sanchez è una macchina, potrebbe benissimo andare a giocare in Spagna o in Inghilterra: Siviglia o Villarreal, per esempio, sono buone opzioni. Ha il livello per giocare ancra in Champions League".