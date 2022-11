Jordi Alba all'Inter? I rumors, durante il periodo di calciomercato, assalgono sempre le ricette dei media. Così è accaduto anche per l''esterno mancino del Barcellona, a cui preme smentire tutto ai taccuini de Il Mundo Deportivo: "Onestamente non ho ricevuto alcuna offerta. Sapevo che Xavi contava su di me. Da molti anni si parla del fatto che potrei andare in prestito o firmare per un altro club, ma la mia intenzione è sempre stata quella di restare qui. In questi anni ho lavorato sodo per questo club, poi le cose non sempre vanno per il meglio, ma la mia intenzione di rimanere rimarrà fino alla scadenza del contratto".