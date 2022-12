Dagli studi di Sportitalia, l'ex attaccante del Cagliari Jeda ha espresso il suo parere sulla grande sfida tra Inter e Napoli. Lanciandosi anche in qualche consiglio tattico per Simone Inzaghi: "Io partirei con Edin Dzeko e Romelu Lukaku, per poi sfruttare Lautaro Martinez nella ripresa. Lukaku ha bisogno di fiducia e di sapere che l’allenatore si fida di lui. Io comunque li rischierei entrambi, visto che Dzeko è un giocatore molto intelligente; con lui, giocano bene tutti. Credo che ritroveremo il Napoli così come lo abbiamo lasciato".