Sergej Jakirovic, tecnico del Kayserispor, formazione del massimo campionato di Turchia, è colui che ha portato Petar Sucic in prima squadra quando aveva 18 anni allo Zrinjski Mostar in Bosnia Erzegovina, per poi dargli spazio in campo. E ai microfoni di Sportitalia.it, presenta quello che sarà il prossimo acquisto dell'Inter: "Ha esordito nel turno preliminare di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Dopo sei mesi è stato acquistato dalla Dinamo. Dopo 6 mesi alla Dinamo lo abbiamo preso in prestito per la stagione 2022-23. È migliorato molto in tutti i punti di vista, nel gioco. È diventato un giocatore chiamato costantemente dalla nazionale croata. Ha una forte etica del lavoro, ha grande forza mentale ed è sempre pronto a imparare ancora di più, giorno dopo giorno".

Secondo Jakirovic, Sucic è già pronto per il salto in un top club com el'Inter: "È un bel colpo perché ha già dimostrato in Champions League ed in Nazionale che può giocare a quel livello e fare la differenza. L’Inter ha comprato un giocatore che può giocare in più ruoli del centrocampo. Può giocare come “6” o come “8”, ma con un ampio raggio di movimento e di zone coperte nel campo. Nella maggior parte delle partite arriva a percorrere qualcosa come 13 km. Se è più un play o una mezzala? Può ricoprire entrambe le posizioni con lo stesso alto rendimento”, conclude Jakirovic.