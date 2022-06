Arrivano conferme anche dall'estero sull'affare ormai fatto tra Inter e Chelsea per il ritorno a Milano in prestito di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro, scrive il giornalista della CBS Ben Jacobs su Twitter, pagherà 10 milioni di euro più bonus ai Blues, che non sono riusciti a inserire nella trattativa Skriniar, Dumfries o Bastoni, oltre a Lautaro Martinez che non è mai stata una possibilità realistica. Fonti di entrambi i club affermano che le cose stanno per essere finalizzate e ora è questione di capire quando e non se arriverà la fumata bianca.