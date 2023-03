Ospite nel salotto di 'Cronache di Spogliatoio', Armando Izzo ha svelato un retroscena di mercato risalente a qualche anno fa, quando da giocatore del Torino era finito - almeno da indiscrezioni giornalistiche - nel mirino di alcuni top club: "Feci sei gol in quella stagione, ma non vedevo nessuna squadra farsi avanti - il ricordo del difensore ora in forza al Monza -. Allora chiamai il mio procuratore per chiedergli: 'come è possibile?'. Leggevo i nomi di Arsenal e Inter, squadre importanti.