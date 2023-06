Cesare Casadei è stato la rivelazione dell'estate. Dopo aver trascinato l'Italia U20 in finale al Mondiale di categoria, l'ex centrocampista dell'Inter è finito nel mirino di diversi club anche di Serie A. Ne ha parlato ai microfoni di TMW l'ex calciatore Mariano Izco: "Non mi ha sorpreso. Lui gioca così, è questo. Sono contento. Se tornerà in Italia? Oggi è in vacanza. Se ne parlerà più avanti”.