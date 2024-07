Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni dei colleghi di Tuttojuve.com, concentrandosi sulla lotta Scudetto. Inter ancora favorita? "Si, è la squadra campione d'Italia e quella più forte che gioca meglio. Il gruppo è ormai insieme da tanti anni, è logico che siano quelli da battere. Vedo bene il Napoli che sta operando con decisione sul mercato, non ci dobbiamo poi dimenticare del valore di Conte e di come alleni per vincere i campionati. C'è da valutare il Milan, ancora da lavori in corso, per il quale non ho ben capito il tipo di progetto. Ho qualche dubbio, ad esempio cercavano un tipo di attaccante e poi ne hanno preso un altro. A me Morata piace da impazzire, lo reputo un grande centravanti e lo avrei voluto nuovamente alla Juve. È un professionista esemplare, uomo spogliatoio, faccio i complimenti ai rossoneri per l'acquisto".