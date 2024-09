Alle 16.45 l'Under 21 dell'Italia di Carmine Nunziata scenderà in campo al Francioni di Latina per la sfida contro i pari età di San Marino. Nel 4-2-3-1 trovano spazio Desplanches in porta, l'esordiente Savona sulla destra, con Ruggeri a sinistra e Ghilardi-Coppola centrali. A centrocampo c'è il nuovo giocatore della Fiorentina Bove con l'ex viola Bianco e l'empolese Fazzini. Baldanzi invece agirà come fantasista alle spalle della coppia formata da Gnonto e Francesco Pio Esposito.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Savona, Ghilardi, Coppola, Ruggeri; Bove, Bianco, Fazzini; Baldanzi; Gnonto, Esposito.

A disposizione: Zacchi, Zanotti, Pirola, Ndour, Ambrosino, Fabbian, Pisilli, Raimondo, Bonfanti.

Allenatore: Nunziata.

SAN MARINO U21 (3-5-2): Amici; Guidi, Matteoni, Sancisi; Giocondi, Sancisi, Tomassini, Toccaceli, Riccardi; Gasperoni, Santi.

A disposizione: Borasco, Gasperoni, Ciacci, Giambalvo, Cervellini, Pasolini, Chiaruzzi, Casadei, Ciacci.

Allenatore: Cecchetti.