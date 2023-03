La sfida di domani tra Italia e Inghilterra di Napoli, primo match del girone di qualificazione agli Europei 2024 in Germania, è stato affidato ad un arbitro che in Italia si è fatto notare in negativo qualche settimana fa: dirigerà infatti il serbo Srdjan Jovanovic, direttore di gara serbo protagonista di un arbitraggio molto contestato in Inter-Porto, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contraddistinta da un calcio di rigore non assegnato all'Inter per fallo in area lusitana su Matteo Darmian e in generale da una direzione assai passiva con espulsione di Otavio arrivata in netto ritardo.