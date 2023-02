Il Sole 24 Ore di quest'oggi racconta alcuni retroscena sul piano che la FIGC aveva studiato per candidare l'Italia insieme all'Arabia Saudita per l'organizzazione dei Mondiali 2030. L'iniziativa nasce tra l’autunno del 2020 e la primavera dell’anno successivo, quando la federazione saudita, sempre con il sostegno della FIFA, ha avviato un pressing sulla FIGC e promosso nel contempo colloqui riservati con il governo italiano all’epoca guidato da Giuseppe Conte. Colloqui che hanno assunto rilevanti connotazioni economiche e diplomatiche. A un certo punto, però, sul tavolo del presidente della FIGC Gabriele Gravina arriva il dossier Mondiali. Una proposta che appunto prevede l’organizzazione congiunta, assieme all’Egitto, della rassegna iridata. Il piano prevede (come per l’edizione del 2026 allargata a 48 nazionali) che siano tre i Paesi ad ospitare i match, ma addirittura in tre continenti diversi. In cambio del know how calcistico dell’Italia, Riad sarebbe stata disposta a farsi carico di gran parte degli ingenti investimenti infrastrutturali necessari ad ammodernare il parco stadi della Penisola.