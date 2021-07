Istanbul, terzo tentativo: la città turca ospiterà la Finale Champions 2023

Nella metropoli turca anche i sorteggi delle coppe europee delle prossime due stagioni. A Monaco di Baviera la finale Champions 2025

Dopo aver perso le edizioni 2020 e 2021, Istanbul ci riprova fra due anni. La Uefa ha infatti assegnato alla città turca la finale di Champions League del 2023, che si giocherà presso lo Stadio Olimpico Atatürk. Inoltre, l'evento d'inaugurazione della stagione europea per club, che comprende il sorteggio della fase a gironi di Uefa Champions League, Uefa Europa League e Uefa Europa Conference League, si svolgerà sempre nella metropoli turca a fine agosto per le stagioni 2021/22 e 2022/23.

Di conseguenza, la finale di Champions League 2023, originariamente in programma a Monaco di Baviera, verrà disputata nella città tedesca nel 2025. Lo stadio di Wembley manterrà il diritto a ospitare la finale di Champions League 2024. In seguito al ritiro di due città ospitanti di Euro 2020, il Comitato Esecutivo ha approvato un settlement agreement per organizzare alcune finali delle competizioni per club nelle stesse città, riconoscendo i loro sforzi e investimenti finanziari in preparazione al torneo. Pertanto, Dublino ospiterà la finale di Europa League nel 2024, mentre Bilbao organizzerà le finali di Women’s Champions League 2024 e Europa League 2025.