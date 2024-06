Mattatore con una tripletta nel poker calato dall'Iran sul campo di Hong Kong, Mehdi Taremi ha commentato così la vittoria ottenuta dalla sua Nazionale nella quinta giornata del girone di qualificazione asiatico al Mondiale 2026: "La nostra strategia si basa su un gioco offensivo, per creare molte opportunità da gol - le parole del futuro interista -. Hong Kong è stata brava, ci ha creato problemi in alcuni minuti della partita, ma il controllo è sempre stato nostro. Comunque il calcio di Hong Kong ha fatto grandi progressi, in futuro questa squadra potrebbe diventare un problema per le avversarie".