Martedì pomeriggio, l'Iran potrebbe assicurarsi l'aritmetica qualificazione ai Mondiali del 2026, raggiungendo il Giappone, in caso di vittoria contro l'Uzbekistan. Una partita che può diventare importante anche e soprattutto per l'attaccante dell'Inter Mehdi Taremi, che punta a raggiungere un record personale importante: nel caso in cui Taremi dovesse andare in gol martedì, diventerebbe l'unico calciatore iraniano, e uno dei pochi al mondo, a segnare un gol nella partita decisiva per la qualificazione alla Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva.