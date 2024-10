Amir Ghalenoei, ct dell'Iran, ha minimizzato il problema del gol della sua Nazionale, reduce da un deludente 0-0 contro l'Uzbekistan: "Dovremmo preoccuparci, se non creassimo occasioni - ha detto alla vigilia della sfida al Qatar -. Ma non è quello il problema, ci sono altre preoccupazioni ma questo non è il posto giusto per parlarne. Abbiamo pochissimo spazio e tempo per allenarci".

Per la cronaca, domani l'Iran, pur essendo teoricamente padrone di casa da calendario, giocherà in campo neutro, allo Stadio Al-Rashid di Dubai.

A proposito dell'avversario, Ghalenoei ha aggiunto: "Vendetta dopo la semifinale di Coppa d'Asia persa? Il calcio non è il posto per queste cose, devi divertirti. Noi dobbiamo provare a fare una bella partita e vincere per rendere felici i nostri tifosi. Non cerchiamo affatto rivincite e vogliamo accontentare la nostra gente con una partita e un buon risultato: questo è il nostro unico obiettivo. Rispettiamo il Qatar, ha vinto due campionati asiatici e questo dimostra che il calcio in questo continente sta progredendo, tutti stanno cercando di migliorare. Il Qatar non fa eccezione a questa regola e il fatto che abbia ospitato la Coppa del Mondo dimostra che è una squadra rispettabile".