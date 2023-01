>L'immagine più nitida che rappresenta al maglio la personalità straripante di José Mourinho, secondo Paolo Condò, è quella andata in scena durante la presentazione del portoghese come nuovo tecnico dell'Inter: "Aveva firmato da alcuni mesi il pre-contratto con Moratti e aveva chiesto all'ambasciata italiana a Lisbona un professore per imparare la nuova lingua - ricorda il giornalista a Sky Sport -. L'ultimo giorno chiese a questo insegnante un'idea per la conferenza stampa per far capire il personaggio: se ne uscì con la battuta 'io non sono pirla'. Fece un figurone, fu un flash straordinario".