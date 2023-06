E' innegabile che Simone Inzaghi sia uno specialista delle gare di coppa, qualunque essa sia. Nel suo biennio all'Inter di trofei ne ha portati ben quattro, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia sfiorando quello che sarebbe stata più che una ciliegina, una vera e propria torta.

Chi avrebbe scommesso un euro infatti, ad agosto 2022, sull'Inter in finale di Champions League? Ma soprattutto, chi avrebbe scommesso che l'Inter avrebbe anche meritato di vincere contro il Manchester City se non avesse commesso qualche errore di troppo sotto porta?

Gli esperti delle scommesse sul calcio non davano fiducia ai nerazzurri sia ad agosto che nei giorni precedenti la finalissima di Istanbul eppure, la squadra di Inzaghi ha superato brillantemente tutte le tappe, inceppandosi maledettamente solo all'ultimo tuffo, quello che lo avrebbe portato di diritto nell'olimpo del calcio italiano ed in particolare di quello interista.

Nonostante questi eccellenti percorsi nelle varie coppe, l'ex allenatore della Lazio (dove ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane) è stato più volte messo in discussione per il suo percorso in campionato. Alla sua prima stagione è stato 'fregato' dai cugini rossoneri mentre, nell'annata sportiva appena conclusa c'è stato il super Napoli cui nessuno ha tenuto testa, ma l'Inter si è oggettivamente svegliata troppo tardi per poter ambire al tricolore.

Ora partirà l'Inzaghi-ter e stavolta dovrà, gioco-forza, puntare dritto alla conquista dello scudetto 2023-2024 per il quale i principali bookmaker lo danno già per favorito, pur non essendo ancora decollato il mercato che potrà stravolgere un po' tutte le big del calcio italiano e non solo. I nerazzurri vengono infatti considerati vincenti un po' su tutte le piattaforme specializzate con un eloquente 2.85, seguiti a ruota dal Napoli a 3.75, dalla Juventus a 4.25 e dal Milan a 6.50. Più distanti le romane, con la Roma a 12.00 e la Lazio a 15.00.