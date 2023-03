Incrocio tra campioni del mondo domani al Ferraris, dove Filippo Inzaghi guiderà la Reggina contro l'ex compagno in azzurro nella magica estate 2006 Alberto Gilardino, tecnico del Genoa secondo in classifica in Serie B. Un appuntamento importante al quale Superpippo si avvicina con qualche problema di infermeria: "Siamo fieri e orgogliosi dell'esordio con l'Under 21 di Pierozzi e Fabbian, ma purtroppo non sono tornati nelle migliori condizioni da questo doppio impegno - le sue parole in conferenza stampa -.