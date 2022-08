Primo ko della stagione per l'Inter di Simone Inzaghi, che cade a Roma sotto i colpi della Lazio, ancora una volta per 3-1 come nella scorsa stagione. L'allenatore della Beneamata si ferma a commentare il brutto risultato di questa sera anche ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole: Fa male perdere così?

“Assolutamente sì. La squadra doveva crederci di più, avere più determinazione e cattiveria, poi sappiamo che queste partite sono fatte di episodi. La Lazio è stata più brava a crederci, dopo l’1-1 è venuto questo euro-gol di Luis Alberto però c’era ancora tempo e avremmo dovuto fare di più”.





Partita molto fisica e intensa. Ma l’Inter meritava di più?

“Questo è ciò che dice il campo. Noi abbiamo cercato di giocare come l’avevamo preparata, contro una squadra di valore, forte che ci ha creduto più di noi. Adesso dobbiamo essere bravi ad analizzarla, a capire il perché di questa sconfitta per ripartire già martedì nel migliore dei modi”.



Cosa manca per essere al 100%?

"Chiaramente un po’ di condizione manca. Sappiamo che dobbiamo trovare forza in tutti gli uomini, di volta in volta sceglierò gli uomini migliori per la partita".



Si aspettava una Lazio così organizzata?

"Non meritavamo di stare sotto 1-0 all’intervallo però la Lazio ha fatto una grandissima partita, ci ha creduto fino alla fine perché è una squadra di valore che può mettere in difficoltà qualunque avversaria. Nel primo tempo per quello fatto e creato si doveva andare a riposo con un risultato diverso, poi sull’1-1 dovevamo crederci di più e fare girare dalla nostra parte l’episodio".