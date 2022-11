A poche ore dal match contro la Juventus, Simone Inzaghi si barcamena tra un rientro importante, quello di Marcelo Brozovic, assenze di peso come quella di Romelu Lukaku e potenziali come per Alessandro Bastoni, alle prese con un attacco febbrile che lo ha colpito nella notte e la cui presenza domani sera è in dubbio. Un cruccio per il tecnico nerazzurro, che nel corso della conferenza stampa odierna ha lamentato l'impossibilità di lavorare a ranghi compatti per gran parte di questa stagione, auspicando che le cose possano cambiare dopo la sosta: "L'augurio è finire al meglio queste gare e ripresentarci il 4 gennaio nel migliore dei modi con tutti gli effettivi compresi i tre portieri, cosa che non mi è stata possibile sin qui. Per Lukaku non ho fiducia che possa esserci nell'ultima gara del 2022, peccato per il ragazzo che aveva lavorato tantissimo per esserci. Lo aspetteremo dopo la sosta, sono convinto ci darà una grande mano".