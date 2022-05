Il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport : "Gli obiettivi lo scorso 8 di luglio erano quelli che erano. Siamo andati oltre le conferme - la convinzione del tecnico -. Abbiamo vinto due coppe che mancavano qui da più di dieci anni. Sono molto soddisfatto per società, squadra e tifosi che ci hanno sempre accompagnato. È sempre un'emozione grande vincere trofei".

La gara è stata un'oscillazione. Cos'hai dovuto tirar fuori dalla squadra per la reazione?

"Ero tranquillo. Contro una squadra forte come la Juve devi sempre stare sul pezzo, anche quando prendi due gol. Una vittoria cercata e voluta. Mi fa molto piacere. Abbiamo affrontato una squadra fortissima e molto ben allenata. Sono molto soddisfatto, è il secondo trofeo stagionale. So qual è stato il nostro percorso e da dove siamo partiti. Strada facendo abbiamo fatto un ottimo calcio. Gli obiettivi col tempo si sono alzati. Ora abbiamo le ultime due gare di campionato e vediamo quel che succede".