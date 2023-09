Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di San Sebastian: "Non abbiamo approcciato bene la gara, ce la siamo complicati da soli contro un avversario di valore, come avevamo preannunciato. Squadra forte, solida, bravi e fortunati. Siamo stati graziati, poi abbiamo pareggiato e avremmo potuto anche vincerla nei minuti finali. Stanchezza fisica e mentale dopo il derby. Prima della stracittadina avevamo 16 giocatori con le Nazionali, abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente. Dobbiamo essere bravi a recuperare perché giochiamo domenica. Frattesi? Non era al 100% perché negli ultimi due giorni non si era potuto allenare come avrebbe voluto. Il suo minutaggio non poteva essere più alto di questo".

L'analisi è proseguita: "Siamo l'Inter e abbiamo il dovere di competere in tutte le competizioni. Dobbiamo ammettere che abbiamo trovato una squadra di assoluto valore".