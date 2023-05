"Abbiamo fatto un primo tempo perfetto, un secondo dove non abbiamo rischiato quasi nulla. Grandisisma vittoria, ora manca l'ultimo passettino" ha detto Simone Inzaghi anche a Sportitalia, nel post gara contro il Milan, match finito 2-0 a favore dei nerazzurri.

È un dispiacere non averla chiusa?

"Sì, il divario doveva essere più ampio. Potevamo fare qualche gol in più. Prendiamoci questo 2-0. Sappiamo che mancano 90 minuti, più recupero, per raggiungere un grandissimo sogno".

Qual è il sentimento che ti lega a questi ragazzi?

"In venti mesi abbiamo fatto cose importanti. Sappiamo che abbiamo centrato una finale di Coppa Italia. Ma adesso non conta. Ora conta il futuro: il Sassuolo, poi ancora il Milan. Sappiamo che manca ancora qualcosina. Ma onore a questi ragazzi che stanno giocando con grandisisma qualità".