"Quanto è importante avere tante opportunità di scelta? È importantissimo perché giocando così tanto l'obbligo di cercare di ruotare gli uomini e cercare soluzioni come stasera è importantissimo. Stasera nel primo tempo dovevamo creare almeno due gol, non ci siamo riusciti, poi è salita la Salernitana, ma nel secondo tempo i ragazzi sono entrati molto bene in campo e hanno meritato questa vittoria". Pronta la risposta di Simone Inzaghi a Inter TV nell'immediato post-vittoria portata a casa contro la Salernitana.

Fa bene Sommer a sentirsi così protetto da questa solidità difensiva?

"E' quello che dobbiamo fare. Sappiamo di dover fare una buona fase di non possesso, è così che arrivano le vittorie".

Oggi l'Inter è venuta fuori con la forza del gruppo, è d'accordo?

"Sì perché era una partita difficile in uno stadio caldo. I ragazzi sono stati bravi a fare una partita seria e portare a casa la vittoria".

Quanto è competitivo questo campionato?

"Lo abbiamo già toccato con mano, ogni partita sa essere insidiosa. Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie perché si gioca ogni settantadue ore".