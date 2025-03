L'Inter vince in casa dell'Atalanta per 2-0 e stronca i sogni scudetto della squadra di Gasperini, che scivola momentaneamente a -6 dalla capolista. Inter capolista ora a +3 dal Napoli di Conte grazie allo scatto ottenuto con il successo di Bergamo di questa notte, dove i campioni d'Italia hanno scavato un solco sottoscritto da Carlos Augusto e Lautaro Martinez che sottoscrivono un trionfo importante ma non decisivo come dice Simone Inzaghi a Inter TV nel post partita: "Abbiamo fatto una grande gara contro un’avversaria di assoluto valore. Abbiamo vinto meritatamente una partita importante ma non decisiva" ha esordito l'allenatore nerazzurro.

L’Inter fa sembrare le cose facili anche quando non lo sono.

"Siamo stati bravissimi: aggressivi e determinati. Per vincere in un campo del genere bisognava essere così. Abbiamo concesso poco ad una squadra che aveva fatto 63 gol come noi, siamo stati veramente squadra con la s maiuscola".

Su Bisseck quinto di destra.

"C’è stato grande spirito di sacrificio da parte di tutti. Abbiamo concluso con Bisseck quinto di destra e Correa esterno a sinistra. In quella zona del campo abbiamo delle difficoltà ma abbiamo grande cuore. Bisseck è un difensore che può fare tutti i ruoli dietro, il quinto di destra è un po’ forzato ma lo ha fatto molto bene".

Partite come queste necessitano tanto dispendio fisico. Qual è il vero segreto per gestire le forze e per contrastare l'Atalanta?

"Quello di sacrificarsi insieme. Oggi abbiamo giocato molto bene tecnicamente e con l’Atalanta questo era molto importante, come giocare bene la palla".

Possiamo guardare la classifica e godercela anche se è ancora lunga?

"Assolutamente sì. Cercheremo di recuperare energie fisiche e mentali adesso. A parte Zielinski spero di avere a disposizione tutti quanti dopo la sosta per le Nazionali".

