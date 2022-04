Dopo l'analisi fatta in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha brevemente commentato con orgoglio il risultato ottenuto questa sera in casa della Juventus anche ai canali di Inter TV: "Partita che i ragazzi hanno giocato molto concentrati. Vincere qui ci dà grande soddisfazione perché sapevamo quanto è difficile vincere qui allo Stadium, erano undici anni che l'Inter non vinceva. In questo momento siamo a inseguire Milan e Napoli, sappiamo che è ancora lunga ma faremo di tutto".