Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi analizza così il match: “Abbiamo fatto una partita importante, di intelligenza, di qualità. Sapevamo che per battere il Milan bisognava fare qualcosa di importante. Per alzare il trofeo manca ancora una partita e da qui alla fine abbiamo ancora tante gare da giocare in campionato. Nei derby in campionato secondo me abbiamo fatto molto bene, non siamo stati premiati dai risultati. Forse lo 0-0 dell’andata è stato quello dove abbiamo giocato meno bene, stasera ci siamo riscattati e siamo meritatamente in finale. Stiamo lavorando bene insieme allo staff e ai giocatori, il nostro lavoro è iniziato l’8 luglio e adesso è prematuro fare bilanci”.