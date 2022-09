Partita finita senza prendere gol.

"Siamo stati bravi, abbiamo lavorato di squadra così come dobbiamo fare perché è sempre la squadra al primo posto. Quando non si fa gol non è colpa degli attaccanti, come quando si prendono i gol non è solo colpa dei difensori ma è tutta la squadra che deve girare. Questa sera abbiamo avuto determinazione e compattezza che volevamo a tutti i costi".

Su Brozovic.

"Marcelo ha fatto un gol importantissimo e ha fatto una prova molto buona come i suoi compagni. Sono molto soddisfatto, nel primo tempo siamo stati un po' contratti, probabilmente anche per merito del Torino che non ci ha mai fatto alzare la testa con una pressione molto forte".