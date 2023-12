Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza così a Inter TV il match vinto oggi per 3-0 sul campo del Napoli: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, nel primo tempo ci siamo equivalse. Poi siamo passati in vantaggio e dopo il gol di Barella abbiamo preso in controllo la gara. Alla fine l'abbiamo chiusa nel migliore dei modi".

Un giudizio su Carlos Augusto?

"È stato bravissimo, ha fatto una grandissima gara. Non era facile per lui entrare a freddo, senza riscaldamento qui al Maradona contro avversari che ti possono mettere in difficoltà sempre. Sono molto soddisfatto di lui, della squadra, adesso ci godiamo questa vittoria, ma da martedì testa all'Udinese".

Lei sa infondere tranquillità alla squadra.

"I veri protagonisti sono i giocatori, credo che oggi abbiano dato veramente una grande prova di forza. Se siamo migliori dell'anno scorso lo dirà il tempo, abbiamo conquistato gli ottavi e raggiunto la qualificazione al Mondiale per club che era una cosa a cui la società teneva, il resto lo vedremo più avanti".